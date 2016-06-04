ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

أكدت إذاعة الأسرى، أن ستة أسرى من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم الرابع من يونيو أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، وهم:

الأسير يحيى نمر أحمد إبراهيم (37 عامًا) من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن 24 عامًا، قضى منها 13عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

والأسير مهند تحسين عبد المعطي قريني (28 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 14 عامًا قضى منها 12 عامًا بعد اعتقاله عام 2004.

والأسير تامر إسماعيل صقر أبو داهوك (28 عامًا) من مدينة أريحا المحكوم بالسجن ثمانية أعوام قضى منها سبعة أعوام بعد اعتقاله عام 2009.

ومن قطاع غزة/ الأسير أسامة محمد موسى أبو العسل « عبدربه » من مدينة خانيونس جنوب القطاع المحكوم بالسجن 22 عامًا، قضى منها 13 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

والأسير شاكر صالح شريف أبو مور (32 عامًا) من مدينة خانيونس المحكوم بالسجن 14 عامًا، قضى منها تسعة أعوام بعد اعتقاله عام 2007.

والأسير شادي محمد سالم الحاوي (33 عامًا) من مخيم جباليا شمال القطاع المحكوم بالسجن 14 عامًا، قضى منها 12 عامًا بعد اعتقاله عام 2004.