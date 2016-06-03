عشرات الإصابات بالرصاص والغاز في الضفة المحتلة وغزة

أصيب 29 فلسطينيا، الجمعة، برصاص وغاز قوات الاحتلال الصهيوني، عقب قمع الأخيرة لمسيرات سلمية شمال ووسط الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب شاب جراء استهداف تظاهرة للشبان والفتيان شرق حي الشجاعية بغزة.

وبيّنت المصادر الطبية أن أربعة شبان أصيبوا بالرصاص الحي، ومثلهم بعيارات معدنية مغلفة بالمطاط، إلى جانب نحو 20 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، وإصابة واحدة حروق.

وأفادت جمعة « الهلال الأحمر الفلسطيني »، أن طواقمها تعاملة مع إصابتين بالرصاص الحي وأخرى بعيار معدني مغلف بالمطاط، إلى جانب 15 حالة اختناق في قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية (شمال القدس المحتلة).



وكانت قوات الاحتلال، قد قمعت مسيرات مناهضة للجدار والاستيطان في نعلين وبلعين (غربي رام الله) والنبي صالح (شمالي غرب رام الله)، وكفر قدوم (شرقي قلقيلية).



وقالت لجنة المقاومة الشعبية في كفر قدوم، إن شقيقين أصيبا بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق جراء قمع جيش الاحتلال لمسيرة القرية السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 13 عامًا.



وأشارت في بيان لها إلى أن جيش الاحتلال اقتحم قرية كفر قدوم، تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، واستهدف المنازل السكنية بالمياه العادمة.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية النبي صالح (شمالي غرب رام الله)، مشيرة إلى أن قنابل الغاز التي أطلقها الاحتلال تسبب بحرق عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية الفلسطينية.



وفي سياق آخر، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، عقب اعتراض الأخيرة لجنازة في بلدة بيت أمر شمالي الخليل (جنوب القدس المحتلة).

إصابة شرق غزة

إلى ذلك، أصيب شاب بجروح؛ جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الجمعة، شرق حي الشجاعية إلى الشرق من مدينة غزة.



وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال المتمركزين في محيط موقع « ناحل عوز » العسكري شرق حي الشجاعية، أطلقوا الرصاص الحي صوب مجموعة من الشبان والفتية تواجدوا بالمكان؛ ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في قدمه نُقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة لتلقي العلاج، وحالته متوسطة، إضافةً إلى إصابة آخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.



يذكر أن مناطق التماس مع الاحتلال شمالًا وشرقًا تشهد بشكل أسبوعي مواجهات؛ احتجاجاً على انتهاكات الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والاعتداءات المتواصلة بحق المسجد الأقصى.