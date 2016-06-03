الارتباط الفلسطيني يعلن بدء تقديم طلبات للتصاريح خلال رمضان

أعلن الارتباط المدني الفلسطيني عند بدء تقديم الطلبات للحصول على تصاريح خلال شهر رمضان.

ووفقاً للارتباط المدني فإن التقديم للتصاريح يقتصر في هذه المرحلة على من لديهم أقارب في القدس أو الداخل المحتل، بحيث يكون التقديم على النحو التالي:

1- التصاريح لمن لديهم أقارب من الدرجة الأولي ( أب، أم، أخ ، أخت، زوج، زوجة، ابن، ابنة).

2- التصاريح لمن لديهم أقارب من الدرجة الثانية (عم، عمة، خال، خالة، جد، جدة).

3- لا يلزم تصريح للرجال فوق سن 55 والنساء فوق سن الخمسين والأطفال دون سن 13 طيلة الشهر الفضيل.

4- لا يلزم تصريح دخول للرجال فوق سن 45 أيام الجمعة.

5- لا يلزم تصريح دخول للنساء بكافة الأعمار يوم الجمعة.