غرق مئات المهاجرين قبالة اليونان

أعلن خفر السواحل اليوناني أنه يقوم بعملية انقاذ « كبيرة » صباح الجمعة بعد غرق قارب قبالة سواحل جزيرة كريت وعلى متنه « مئات » المهاجرين بحسب التقديرات الأولية.

وقالت متحدثة باسم خفر السواحل إن « عدد الأشخاص المنكوبين يمكن أن يقارب المئات »، مضيفة « هناك أشخاص في الماء وقامت قوارب في المنطقة بإلقاء طوق نجاة وتساعد في عمليات الانقاذ ».

وذكرت المتحدثة أن القارب وطوله 25 مترا « غرق نصفه » وأن قاربا كان يبحر في المنطقة على بعد 75 ميلا جنوب جزيرة كريت أبلغ عن حادث الغرق.

وأرسل خفر السواحل إلى المكان زورقين دوريين وطائرة ومروحية.

وأضافت المتحدثة أن ما لا يقل عن أربعة قوارب كانت تبحر في المنطقة تشارك في عمليات الإنقاذ.

ولم يتم تحديد بعد البلد الذي أبحر منه القارب إلا أن السلطات اليونانية لا تستبعد اي فرضية بما فيها تركيا وليبيا أو مصر.