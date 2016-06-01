قوات أميركية برية في سورية لدعم استعادة منبج

قال مسؤولون أميركيون لوكالة رويترز للأنباء إن آلاف المقاتلين المدعومين من الولايات المتحدة في سورية، شنّوا هجومًا لاستعادة السيطرة على منطقة حاسمة من تنظيم الدولة الإسلامية – داعش، تعرف بجيب منبج، عقب أسابيع من الاستعدادات الهادئة.

والعملية التي بدأت أمس، الثلاثاء، قد يستغرق استكمالها أسابيع، وتهدف إلى خنق وصول داعش إلى الأراضي السورية على طول الحدود التركية، التي طالما استخدمها المتشددون كقاعدة لوجيستية لنقل المقاتلين الأجانب من وإلى أوروبا.

وقال أحد المسؤولين العسكريين الأميركيّين « إنها مهمة لأنها آخر مركز لهم » إلى أوروبا.

وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن عددًا صغيرًا من قوات العمليات الخاصة الأميركيّة سيدعم الهجوم على الأرض، وإن تلك القوات تعمل كمستشارين وتبقى بعيدة عن خطوط المواجهة.

وأضاف المسؤولون « سيكونون على مقربة بقدر احتياج (المقاتلين السوريين) لاستكمال العملية، لكنهم لن يشاركوا في قتال مباشر ».

وستعتمد العملية، أيضًا، على دعم الضربات الجوية للتحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة وكذلك مواقع القصف البرية عبر الحدود في تركيا.