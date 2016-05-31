وفد من وزارة التعليم والتشريعي يتفقد امتحانات التوجيهي بمدارس وسط القطاع

تفقد وفد مشترك من وزارة التربية و التعليم العالي والمجلس التشريعي الفلسطيني امتحانات الثانوية العامة بمديرية الوسطى.

و ضم الوفد د. زياد ثابت وكيل الوزارة ، ود. أنور البرعاوي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، ود.أيمن اليازوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، ووفد التشريعي د. عبد الرحمن الجمل، ود. سالم سلامة و أ. هدى نعيم وحضور أ.محمد أبو شكيان رئيس بلدية النصيرات، وكان في استقبالهم أ. علي أبو حسب الله مدير تعليم الوسطى وطاقم المديرية.

واطلع الوفد على سير امتحانات الثانوية العامة ، وعبروا عن سعادتهم الغامرة في زيارتهم مشيدين بالهدوء التام والواضح في لجان التوجيهي.

وتوجه الوفد بالشكر والامتنان لجميع طواقم وزارة التعليم إضافة لطواقم وزارة الداخلية ووزارة الصحة على جهودهم والجبارة والتعاون والتنسيق التام مع وزارة التربية والتعليم في تنظيم وإنجاح امتحانات الثانوية العامة والحفاظ على المسيرة التعليمية.

من جهته أكد د. ثابت أن امتحانات التوجيهي تسير بشكل منتظم وهي من المنهاج الدراسي وتراعي الفروق الفردية للطلبة، مبيناً أن طواقم التصحيح بدأت عملها.

بدوره دعا د.الجمل الطلبة إلى استثمار كل دقيقة من وقت الامتحان والتفكير بهدوء في الأسئلة قبل حلها وعدم التسرع، مشيداً بالطلبة ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح .

من ناحيته شكر أ.أبو حسب الله الوفد على اهتمامه بامتحانات الثانوية العامة وعلى هذه الزيارة التي ترفع من معنويات وعزيمة أبنائنا الطلبة.

يشار إلى أن الزيارة شملت لجان مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين “أ+ب” ولجنة مدرسة البريج الثانوية للبنات.