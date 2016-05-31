شهاب:ذكرى اسطول الحرية تعطي دافعا للأحرار بالتفكير في تطوير سبل كسر الحصار

أكد مسؤول المكتب الاعلامي لحركة الجهاد الاسلامي , داود شهاب أن مشروع تسيير اسطول الحرية في العام ٢٠١٠ كانت حدثاً مهماً وعملياً لكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة.

وبمناسبة الذكرى السنوية السادسة لشهداء سفينة مرمرة التركية ، قال شهاب :« إننا نحيي هذه المناسبة ليس لمجرد تذكر هؤلاء الشهداء ، فذكراهم حية في قلوبنا », مضيفا بأن هذه المناسبة تعطي لكل الاحرار دافعا للتفكير الجدي في تطوير سبل كسر الحصار ومواجهة القتلة والمجرمين الصهاينة والتصدي لإرهابهم الذي يستبيح مقدسات الأمة في فلسطين.

ووجه شهاب التحية للشعب التركية وللجماهير التي خرجت السبت الماضي في قلب إسطنبول تطالب وتهتف بتحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأشار شهاب ان احياء ذكرى شهداء مرمرة تتزامن مع مئوية اتفاقية سايكس بيكو ، التي قسمت العالم العربي ، منوها إلى أن اصحاب ممالك وعروش شاركت في ذلك التقسيم ، واليوم ذات العروش تشارك في مخطط تقسيم جديد يقر ويعترف بشرعية الكيان الصهيوني .

وشدد شهاب على أن الشعب الفلسطيني لا ينسى أبدا من يقف إلى جانب حقه , والشعب التركي من الشعوب التي كانت ولا زالت في طليعة المساندين لفلسطين والداعمين لصمود شعبها .

وندد شهاب بمن يديرون ظهرهم لفلسطين ولا يتذكرونها إلا في خضم التحركات تحت عناوين إعادة إحياء مشروع التسوية لتكن غطاء للتطبيع والعلاقات المباشرة مع الاحتلال .