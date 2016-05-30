هبوط سعر الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر

تراجع سعر الذهب في بداية تعاملات الأسبوع، الاثنين، ليصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية الشهر القادم أو الذي يليه.

ووصل سعر أوقية الذهب إلى 1205.5 دولار مع ارتفاع سعر الدولار إلى أعلى مستوى له في شهر تقريبا.

ويتناسب سعر الذهب، وغيره من السلع المقومة بالدولار، عكسيا مع سعر صرف العملة الأميركية.

ويلجأ المستثمرون للمعدن الثمين كملاذ آمن للثروة في حال تراجع سوق العملات والأسهم، لكن مع ارتفاع الدولار يحول المستثمرون أموالهم إلى سوق العملات.

يذكر أن تحولات في سوق الذهب ساهمت أيضا في تراجع الأسعار، ولم يفلح هبوط انتاج أستراليا من الذهب بنسبة 2 في المئة في دفع الأسعار للارتفاع بسبب استمرار قوة الدولار.