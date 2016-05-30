« فيسبوك » يتسبب بإلغاء امتحانات الشهادة الثانوية في إثيوبيا

أعلن وزير التعليم الإثيوبي « شيفراو شوجتي »، اليوم الإثنين، عن إلغاء امتحانات الشهادة الثانوية العامة لهذا العام وتأجيلها إلى موعد لم يحدده بعد تسريب مادة اللغة الانجليزية عبر موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك ».

وفي مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة التعليم بأديس أبابا اليوم، قال الوزير إنه « تم إلغاء جميع امتحانات الشهادة الثانوية التي كان مقررا لها أن تنطلق اليوم وتأجيل موعدها إلى وقت لاحق(لم يحدّده) ».