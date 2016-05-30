انخفاض على مؤشر بورصة فلسطين

رفع التداول على سهم التكافل الفلسطينية للتأمين، اليوم الاثنين، تداولات بورصة فلسطين لحوالي 6 مليون دولار.

وجرى تداول حوالي 1.4 مليون سهم للتكافل الفلسطينية للتأمين، وبقيمة حوالي 4.4 مليون دولار.

وسجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين انخفاضا، بنسبة 0.32%،في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 6.085 مليون دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 489.18 نقطة، منخفضا ب 1.57 نقطة عن جلسة تداول الأمس، ومدفوعا بتراجع مؤشرات قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.29%، وقطاع الاستثمار بنسبة 0.54%، والخدمات بنسبة 0.15%، في حين ارتفع مؤشرا قطاع التأمين بنسبة 0.07%، وقطاع الصناعة بنسبة 0.03%.

وشهدت جلسة اليوم تداول حوالي 2.257 مليون سهم ،في 223 صفقة.

وجرى التداول على أسهم 18 شركة انخفض منها سهم 6 شركات وارتفع سهم 6 شركات واستقر سهم 6 شركات.

والشركات التي استقر سهمها هي: البنك الإسلامي العربي، البنك الإسلامي الفلسطيني، الوطنية لصناعة الكرتون، مركز نابلس الجراحي التخصصي، الاتصالات الفلسطينية، فلسطين للاستثمار العقاري.

وارتفع سهم شركات مطاحن القمح الذهبي، بنك القدس، فلسطين للاستثمار الصناعي، الفلسطينية للكهرباء،بير زيت للأدوية، التكافل الفلسطينية للتأمين.

وانخفض سهم الشركات التالية: القدس للمستحضرات الطبية، موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، فلسطين للتنمية والاستثمار، العربية الفلسطينية للاستثمار « إيبك »، بنك فلسطين، البنك الوطني.