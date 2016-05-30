صيدم: لا تغيير على منهاج التوجيهي بشكل كامل العام القادم

قال وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم إنه « لا تغيير على منهاج التوجيهي بشكل كامل للعام الدراسي القادم كون التغير الجذري من المفترض أن يكون جاهزا في أيلول 2017 ».

وأضاف صيدم في صفحته على موقع « فيسبوك »: سيكون هناك المزيد من اللقاءات والحملات لتوضيح النظام الجديد خلال الفترة القادمة.

وكان صيدم أكد السبت في تصريح متلفز أن امتحان التوجيهي للعام 2015-2016 هو النسخة الأخير بالنسبة للنظام المعمول به في فلسطين منذ 20 عاماً.

وقال « إن العام القادم (2016-2017) سيشهد ولادة جديدة لنظام الثانوية العامة، ذات الفصلين وستلتئم الوزارة بعد شهر رمضان المبارك لإجراء امتحان تجريبي بالنظام الجديد ».