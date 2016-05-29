« فيفا » يعتمد دورة تدريبية للشواطئ في قطاع غزة

أعلن الأمين العام المساعد في اتحاد كرة القدم محمد العمصي مساء الأحد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » اعتمد إقامة دورة تدريبية للكرة الشاطئية لأول مرة في فلسطين، تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 يوليو المقبل في قطاع غزة.

وقال العمصي إن الاتحاد الدولي لكرة القدم اختار المحاضر العُماني طالب أبو هلال للإشراف على الدورة التدريبية التي يشارك بها 30 حكماً ومدرباً، وهم:

عماد هاشم، وحمادة شبير، وإسماعيل الخطيب، وصائب جندية، وسامي سالم، ومحمد السدودي، وعلاء عطية، وإياد عدوان، وصابر حجاج، وعمار العقاد، وماجد البجة، ومدحت الضيف، وصالح مبروك، وسامر نوفل، وخالد الصيداوي، وعبد الله سلامة، ونهاد الملفوح، ويوسف سلطان، ومحمد أبو عيطة، ومحمد قشطة، وإسماعيل المدهون، وهاني المصدر، ونادر النجار، ومحمد الشنباري، وإياد دويمة، ومحمود الصواف، ومحمود أبو مصطفي، وعاهد المصري، ومحمد العقاد، ويوسف أبو سمعان.

في سياق متصل، كشف العمصي أن اتحاد كرة القدم صادق على تنظيم أول دوري للكرة الشاطئية على صعيد أندية الدرجة الممتازة فقط، وذلك خلال الفترة من 17إلى 23 يوليو القادم سيقام على ملعب استراحة الشرطة على شاطئ بحر مدينة غزة.

وأضاف العمصي أن اتحاد القدم خاطب أندية الدرجة الممتازة لتأكيد المشاركة خلال موعد أقصاه الخامس من يونيو المقبل، حيث ستقام القرعة يوم السبت الثاني من يوليو في مقر الاتحاد بغزة.

وأشار العمصي إلى أن اتحاد القدم سيعقد ورشة عمل للحكام والمدربين للتعرف على قوانين اللعبة قبل انطلاق البطولة، موضحاً أن الدوري سيعتمد ضمن أجندة الاتحاد السنوية وتطويره في السنوات القادمة في ظل مشاركة المنتخب الوطني في البطولات الخارجية.

وأوضح العمصي أن المحاضر العًماني طالب هلال المشرف على الدورة التدريبية للكرة الشاطئية سيحضر المباراة النهائية، وسيشارك في مراسم تتويج البطل.

وقال العمصي إن البطولة سيديرها حكام معتمدون من « الفيفا »، واتحاد القدم، وسيطبق قانون الكرة الشاطئية كاملاً في منافسات الدوري، حيث سيتم تقسيم الأندية الـ 12 إلى 4 مجموعات، تلعب بنظام نصف دوري بينها على أن يصعد الأول والثاني من كل مجموعة، وتقام مباريات دور الثمانية حتى المباراة النهائية بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.

من جهة أخرى، قرر مجلس إدارة اتحاد القدم تشكيل لجنة عليا للإشراف على بطولة الدوري مكونة من فتحي أبو العلا رئيساً، ومحمد العمصي نائباً، وعماد هاشم مديراً فنياً للدوري، وصائب جندية مديراً إشرافياً، وحسن صلاح مديراً إدارياً، وعميد عوض الدائرة الطبية، وإبراهيم أبو العيش لجنة الحكام، وعماد التترى، وعبد الحميد مهنا لجنة المسابقات، وفائق البسوس لجنة شؤون اللاعبين، ومصطفي صيام اللجنة الإعلامية.