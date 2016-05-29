مولدات كهربائية جديدة لـ 43 مدرسة تابعة للأونروا بغزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « الأونروا »، اليوم الأحد، إن برنامج الفاخورة القطري التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع، تبرع بتزويد 43 مدرسة تابعة للأونروا بمولدات كهربائية جديدة وكبيرة الحجم.

وأوضح مهندس الكهرباء في الأونروا عماد أبو مرسة: « لقد استهلكت المولدات القديمة أثناء تشغيلها في توفير الكهرباء في المدارس خلال النشاطات التعليمية، وخلال استخدامها كمراكز إيواء خلال الأعمال العدائية في صيف عام 2014 ».

وأضاف أن تركيب هذه المولدات سيعزز ويدعم البيئة التعليمية لـ44.377 طالبا فلسطينيا لاجئا في 43 مدرسة، حيث يأتي ذلك كجزء من جهود الأونروا لضمان وتوفير بيئة آمنة ومريحة ومساعدة على التعلم للطلاب، وتوفير الكهرباء والإنارة خلال أوقات الدراسة.

وأشار إلى أن المولدات الكهربائية تعمل على التخفيف من آثار انقطاع التيار الكهربائي المستمر بسبب توقف محطة التوليد في غزة عن العمل في نيسان/ إبريل، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء لفترات امتدت من 18 إلى 20 ساعة قطع في اليوم، حيث يؤدي ذلك إلى تعطيل تقديم الخدمات الرئيسية مثل التعليم.

وبين أن 17 مولدا كهربائيا من تلك المولدات ستبقى في مستودعات الأونروا في وضع الاستعداد، حيث تعتبر هذه المولدات جزءا من التبرع الكريم المقدم من مؤسسة الفاخورة في قطر والمقدر بـ 4,612,022 دولارا أمريكيا، ومن خلال هذا المشروع، تنفذ الأونروا أعمال إصلاحات وصيانة في 43 مدرسة في مختلف أنحاء قطاع غزة.