الطقس: الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون، الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وذكرت أن الجو يكون يوم غد السبت غائماً جزئياً، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وقالت: من المتوقع أن يكون الجو يوم الأحد المقبل، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الاثنين المقبل، فمن المتوقع أن يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.