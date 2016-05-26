حرائق في القدس تجبر أحياء على ترك منازلها

اندلعت حرائق عدة في مدينة القدس المحتلة، دفعت سكان أربعة احياء الى مغادرتها، فيما عجزت طواقم الدفاع المدني على السيطرة على الحرائق.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن حريقاً نشب في مستوطنة « راموت » وامتد من حرش قريب إلى منازل في المستوطنة المذكورة، وتم اخلاء عشرات المنازل والعديد من الشوارع والساحات خشية النيران التي وصلت السنتها ايضا الى بلدة ابو غوش الفلسطينية في القدس الغربية، وتم إخلاء 10 منازل هناك أيضا. وشب حريق اخر في مستوطنة « غيلو » جنوب القدس المحتلة، ما ادى الى اخلاء منازل في هذه المستوطنة ايضا، وحريق ثالث طال هذه المرة حي « روميما » بالقدس الغربية الذي وصلته النيران القادمة من منطقة قرية لفتا المهجرة.

وأخلت سيارات الاطفاء العديد من المنازل في « روميما » التي وصفتها بالواقعة على خط النيران التي وصلت الى الحي، وفي المنطقة الشمالية شبت النيران في حرس قريب من كيبوتس « ميرون » في منطقة الجليل الاعلى.

واندلعت النيران في حرشين كبيرين وسط اسرائيل في منطقة « متيه يهودا » دون ان تمتدّ حتى الان الى مناطق سكنية.

وقالت المصادر الاسرائيلية، ان عشرات من طواقم الاطفاء والانقاذ معززة بالعديد من الطائرات المتخصصة بإطفاء الحرائق، تعمل على مواجهة النيران في الاماكن المذكورة واخماد الحرائق.