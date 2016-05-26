عباس إلى القاهرة غدًا

من المقرر أن يصل رئيس السلطة، محمود عباس، غدًا الجمعة إلى العاصمة المصرية، للمشاركة في أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب، والمقرّر انعقاده في مقر جامعة الدول العربية يوم السبت المقبل، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

ووصل عباس مساء أمس الأربعاء، إلى جنوب إفريقيا، قادمًا من تركيا، بعد مشاركته في القمة العالمية الأولى للعمل الإنساني، التي نظمتها الأمم المتحدة في إسطنبول.

من جانبه، قال سفير السلطة الفلسطينية في مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، جمال الشوبكي، إن « عباس سيطلع وزراء الخارجية العرب على آخر تطورات ومستجدات القضية الفلسطينية؛ خلال جلسة خاصة ستخصص لفلسطين، على هامش الاجتماع الوزاري بالقاهرة ».

وأضاف الشوبكي في تصريحات صحفية، أن عباس سيعقد خلال زيارته عدة لقاءات، أهمها لقاء يجمعه بوزير الخارجية المصري، سامح شكري، والأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، وفق الشوبكي.

فيما أشارت مصادر سياسية فلسطينية، إلى أن عباس سيجتمع مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، لاطلاعه على آخر المستجدات السياسية في الأراضي الفلسطينية « من أجل تنسيق المواقف »، لا سيما في ظل الجهود الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام بالشرق الأوسط لإحياء المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية.

وكانت الجامعة العربية قد أعلنت عن اجتماع استثنائي لأعضائها، على مستوى وزراء الخارجية، لمناقشة ثلاثة قضايا رئيسية، في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في ليبيا واليمن.