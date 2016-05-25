شهـاب: جهــات منزعجـة مـن تحركنـا الـوطنـي

فند مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب ، ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في لندن، في عددها الصادر اليوم الاثنين، من مزاعم حول زيارة وفد الحركة الأخيرة لإيران.

وأكد شهاب في تصريحات صحفية صباح اليوم الاربعاء عدم صحة تلك التقارير، مشيراً إلى أن من يقف خلف نشرها يحاول تصوير الحركة وكأنها محسوبة على طرف في المنطقة، في ظل حالة الاستقطاب والمحاور السائدة فيها، وهذا بخلاف سياسة الحركة التي تؤكد دوماً على النأي بفلسطين عن أية محاور.

وقال « إن توقيت نشر التقرير بالتزامن مع زيارة وفد قيادة الحركة إلى القاهرة يهدف لقطع الطريق على جهود الحركة ومساعيها مع الأشقاء المصريين لتخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة ».

وأضاف شهاب بأن هناك جهات منزعجة من الدور الوطني للحركة، ولذلك تحاول هذه الجهات النيل من هذا الدور والتشكيك في استقلالية الحركة وإثارة مزاعم توحي بتدخل الآخرين في شؤونها الداخلية وقراراتها.

وفي رده على ما زعمه التقرير من أن إيران خصصت مبلغ 70 مليون دولار للحركة سنوياً، أبدى شهاب استنكاره الشديد لهذه المزاعم وقال إنها عارية عن الصحة تماماً ، مبيناً أن الهدف من نشر هذه الإشاعات هو تحريض الشعب الفلسطيني الذي يعاني الفقر والحصار ضد المقاومة.

وحول طبيعة الدعم الإيراني للمقاومة ، قال شهاب إن هذا الدعم ليس تهمة ، لافتاً إلى التهمة لمن يديرون ظهرهم لفلسطين ومقاومتها ولا يقدمون العون لشعبها المنكوب والمحاصر.