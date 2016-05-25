الاحتلال يستهدف المزارعين شرق رفح ويشن مداهمات واعتقالات بالضفة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء , المزارعين ورعاة الأغنام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال شهود أن قوات الاحتلال استهدفت رعاة الأغنام المتواجدين شمال منطقة صوفا شرق رفح.

ولم تؤكد المصادر الطبية وشهود عيان وقوع إصابات في صفوف المواطنين والمزارعين.

ومن جهة اخرى شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقال واسعة في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة عقب اقتحامها قرية كفر الديك قرب مدينة سلفيت.

وعرف من بين المعتقلين،عزت صالح الشنار، وهو طالب بكلية الاعلام في جامعة النجاح، ونبيل محمد أبو عزيزة، حسن فرحات، وأحمد رشيد، وعميد أحمد عبد الكريم، ومحمد إبراهيم موسية، ويوسف مصلح الديك، وضياء جاسر عقل، ويوسف عبد الوهاب.

وأكد مراسلنا أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا آخر من المواطنين في مناطق أخرى من الضفة، عرف منهم: عبد الرحمن سبتي دويكات من مدينة نابلس، وهو طالب في كلية الشريعة بجامعة النجاح وشقيق الأسير توفيق دويكات.

بالإضافة لاعتقالها حمزة مأمون جعارة من منطقة الجبل الشمالي بنابلس، وهو طالب بكلية التربية في جامعة النجاح، كما اعتقلت مهند راتب البدن، من بلدة تقوع في بيت لحم، وتسليم شقيقه بلاغ لمراجعة المخابرات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى عصام محمد طقاطقة (15 عاما) ، وعبد القادر سلطان طقاطقة (14عاما) وكلاهما من بيت فجار بمدينة بيت لحم، إضافة لاعتقال نعيم الرجبي من مدينة الخليل، ومحمد العداسي من سلواد برام الله

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس وبلدة يطا بالخليل وحرملة وجناتا وتقوع في بيت لحم وشن عمليات دهم لمنازل المواطنين.