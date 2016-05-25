نتنياهو يتوصل لاتفاق مع ليبرمان لانضمامه للحكومة

توصل الليلة الماضية حزب « إسرائيل بيتنا » الليلة الماضية لاتفاق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للانضمام إلى الإئتلاف الحكومي.

وذكرت الإذاعة العبرية أنه سيتم توقيع الاتفاق في الكنيست قبل ظهر اليوم ليطرح على النواب لمعاينته خلال اربع وعشرين ساعة.

وسيؤدي رئيس « حزب إسرائيل » بيتنا افيغدور ليبرمان والنائبة سوفا لاندفير تصريح الولاء يوم الاثنين القادم ليتولى ليبرمان حقيبة الجيش في اليوم التالي ولاندفير حقيبة الاستيعاب.

وقد تم التوصل الى التفاهمات بهذا الشأن خلال اجتماع ليلي عقد في مكتب نتنياهو بحضور وزير المالية موشيه كحلون وليبرمان.

وينص الاتفاق على رصد 1.4 مليار شيقل لتمويل الاصلاحات في معاشات التقاعد لجميع المستحقين وليس لقطاعات معينة.

وأشارت الإذاعة إلى أنه « لم يتم بعد التوصل الى تفاهمات بين نتنياهو والوزير نفتالي بينيت حول مطالب الأخير بتغيير تركيبة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الامنية والسياسية وطبيعة عمله وهو شرط وضعته كتلة البيت اليهودي البرلمانية لتدعم توسيع الائتلاف الحكومي ».