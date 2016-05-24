الجهاد تدين استمرار الاعتقالات والملاحقات السياسية بحق كوادرها

دانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، استمرار الاعتقالات والملاحقات السياسية تتصاعد حملة الملاحقة والاعتقال السياسي بحق كوادرها بالضفة الغربية.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه جرى اعتقال عدد من الأخوة في محافظات جنين ورام الله وبيت لحم، كما جرى ملاحقة واستدعاء عدد آخر .

واستنكرت الحركة، سياسة الاعتقال والملاحقة، مشيرة إلى كونه تصعيدا جديدا لدفع فاتورة العودة للمفاوضات مع الاحتلال الصهيوني والتأكيد على استمرار التنسيق الأمني بهدف محاصرة الانتفاضة .

وطالبت الحركة، بالكف عن هذه السياسات التي تتعارض مع الاجماع الوطني، وتتماهى مع إجراءات الاحتلال، كما طالبت المؤسسات الحقوقية بالقيام بمسؤولياتها تجاه المعتقلين السياسيين الذين تتوارد معلومات خطيرة عن تعرضهم للضرب والإهانة، بالاضافة إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين .