القدس: بلدية الاحتلال تهدم منشآت وتجرف أراضي في العيسوية

شنت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، اليوم الثلاثاء، حملة واسعة في بلدة العيسوية وسط المدينة، شملت عمليات تجريف وهدم منشآت تعود لسكان البلدة، في الوقت الذي وصف فيه السكان هذه الحملة « بالانتقامية »، و« الكيدية ».

وقال عضو لجنة المتابعة في البلدة رائد أبو ريالة « العيساوي » لـ« وفا »، « إن الحملة شملت حتى الآن هدم أساسات بناء لمنزل في حي الظهرة، يعود للمواطن محمد حسين مصطفى، بالإضافة إلى تجريف أرض تعود للمواطن أمين خلاف، وهدم سور، وبعض المنشآت داخلها ».

ولفت أبو ريالة إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال رافقت طواقم البلدية خلال اقتحامها للعيسوية، وفرضت طوقا عسكريا محكما حول المنطقة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، وما زالت دائرة حتى الآن.