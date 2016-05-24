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الاحتلال يشن حملة اقتحامات لعدة مدن بالضفة واعتقالات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 05:03 - 24 مايو 2016
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اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم عددا من المدن والقرى وشنت حملة اعتقالات طالت 3 شبان من الخليل و6 آخرين من مخيم الجلزون، اضافة إلى مواطن من بيت لحم، وجاءت الاعتقالات كالتالي:

من مخيم العروب شمال الخليل اعتقلت 3 شبان وهم: الشاب عبد الكريم جبر الطيطي (19 عاما) وعلي جابر الطيطي (21 عاما) وبيان خالد زكوت البدوي (25 عاما) بعد مداهمة منازلهم في المخيم.

ومن مخيم الجلزون شمال رام الله اعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان وهم: مجاهدصلاح عليان، محمد وجدي صافي، اسيد مراد نخله، جهاد ابو صبيح، جهاد نضال يعقوب، احمد هشام عليان.

إضافة إلى اعتقال المواطن مصطفى كنعان، من مخيم عايدة في بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال كلا من بلدتي قبيا ونعلين في رام الله، والخضر في بيت لحم، ومخيم قلنديا شمال القدس، وداهمت عدا من المنازل في المخيم.

كما اقتحمت بلدة سلواد، وبسبب إلقاء قوات الاحتلال لقنابل الصوت والغاز احترقت مركبة احد المواطنين.

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