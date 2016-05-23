« مهجة القدس »: الأسير المجاهد هيثم الكامل يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى؛ أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت مساء اليوم الاثنين عن الأسير المجاهد هيثم جميل حسن كامل (37 عاما)؛ وذلك بعد انتهاء محكوميته البالغة ثلاثة عشر عاما ونصف.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير المحرر هيثم الكامل بتاريخ 22/11/2002م ؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكما بالسجن ثلاثة عشر عاما ونصف؛ بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال؛ وأمضى مدة حكمه متنقلا بين عدة سجون كان آخرها سجن النقب الصحراوي.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر هيثم الكامل أعزب، من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية؛ وهو شقيق الشهيد محمد الكامل.

من جهتها تتقدم مؤسسة مهجة القدس بالتهنئة القلبية الحارة من الأسير المحرر هيثم الكامل؛ وعائلته المجاهدة متمنية الإفراج العاجل عن جميع أسرانا في سجون الاحتلال.