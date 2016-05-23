ادعيس يستنكر هدم مصلى « الانبياء » قرب باب العامود في القدس

استنكر سماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية قيام قوات الاحتلال « الاسرائيلي » صباح اليوم الاثنين ، بهدم مصلى « الانبياء » قرب باب العاموب في القدس ، معتبرا هذا العمل عدوانا على العقيدة والأمة الإسلامية.

واعتبر ادعيس تصاعد اعتداءات الاحتلال الإرهابية ومستوطنيه في الآونة الأخيرة من اعتداءات على بيوت شملت الهدم والحرق بالإضافة إلى توسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وخاصة في القدس تنذر بعواقب وخيمة لكونها تأتي ضمن مسلسل عنصري متواصل يظهر فيه مدى استهتار الاحتلال « الإسرائيلي » بالمقدسات وبحياة أبناء شعبنا، والتي تستدعي الحاجة الـماسة لتوفير الحماية للفلسطينيين.

وحمَّل ادعيس الحكومة « الإسرائيلية » المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة ، داعياً في والوقت ذاته جميع المؤسسات الدولية وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو أن تتابع جرائم الاحتلال ضد المقدسات وتمنع حدوثها ، مبيناً أن الصمت على هذه الجرائم يشجع على الاستمرار في تكرارها.

وطالب ادعيس علماء الأمة بالانتباه لما يجري في الأقصى من انتهاكات واعتداءات ممنهجة يمارسها الاحتلال في ظل الأحوال التي يعاني منها العالمين الإسلامي والعربي، والعمل بشكل جدي لوضع الحد لهذه الممارسات التي تنذر بعواقب خطيرة على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي.