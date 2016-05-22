قراقع:الأسير سعيد مسلم يرقد في « العناية المكثفة »في مشفى برزلاي

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع اليوم الأحد، أن الأسير سعيد مسلم يرقد في وحدة العناية المكثفة في مشفى برزلاي في حالة مستقرة بعد إصابته بجلطة ومعاناته من انسداد شرايين القلب مشيراً إلى بدء إجراءات لطلب الإفراج المبكر عنه.

من ناحية ثانية يواصل الاسيران فؤاد عاصى وأديب مفارجة اضرابهما عن الطعام منذ اكثر من خمسين يوما وهما في مشفى برزلاي في وضع صحي مقلق في ظل رفضهما تناول المدعمات. هذا وكان الاسير سامي جنازرة استأنف اضرابه عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله الاداري.

في سياق آخر قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين إن انضمام افغدور ليبرمان الى الحكومة الاسرائيلية على قاعدة اعدام الاسرى يعني ان الاسرى مستهدفون بشكل منهجي محذرا من ان الايام القادمة ستكون صعبة على الاسرى.

لكن قراقع شدد على أنه لا يجوز لإسرائيل وفق القانون الدولي ان تفرض قوانينها على الاسرى والشعب الفلسطيني مطالبا بالتصدي لها على كل المستويات.