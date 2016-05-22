الطقس:الحرارة اعلى من معدلها بحدود 7 درجات وغدا امطار

الطقس:الحرارة اعلى من معدلها ب7 درجات وغدا امطار

توقعت دائرة الارصاد الجوية، ان يكون الجو اليوم الاحد، حاراً وجافاً، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

واشارت الى ان الجو يكون يوم غد الاثنين، غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو يوم الثلاثاء المقبل، غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة بإذن الله لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

اما يوم الاربعاء فيكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين، اليوم من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.