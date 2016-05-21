منتدى الاخصائي الاجتماعي يعقد ورشة عمل بعنوان تفعيل العمل النقابي « للاخصائيين »

عقد منتدى الأخصائي الاجتماعي والنفسي بالمحافظة الوسطى ورشة عمل بعنوان تفعيل الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في العمل النقابي بحضور محمد الحواجرى المسؤول الحركي بالاتحاد الإسلامي بالوسطى اليوم السبت ، حيث حضر الورشة 24 أخصائي واخصائية بالمحافظة.

من جانبه تحدث محمد الحواجرى عن مفهوم العمل النقابي وحقوق الاخصائيين وواجباتهم وتفعيل جمعية الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين من اجل خدمة الاخصائيين وتبنى قضاياهم وهمومهم وكيفية تطوير الكادر النقابي داخل الاتحاد في مجال العمل النقابي .

ووصف الحواجرى العمل النقابي بأنه تدافعي ومهني ودعوي وسياسي وديمقراطي وخدماتي يعمل علي خدمة الناس للوصول للسيادة الحقيقية ولا ينجح العمل النقابي دون إيمان حقيقي بطبيعة الرسالة التي يعمل النقابي بها.

وأضاف، أنه من أجل نجاح العمل النقابي يجب توفير المناخ الملائم والحرية حتى ينجح العمل ويخدم الناس.

و أشار أحمد منصور بدوره الى اهمية هده اللقاءات التي تساهم في تمكين الاخصائيين والمعرفة بحقوقهم بظل انتشار البطالة وتفشى الفقر بقطاع غزه والمطالبة بإيجاد فرص عمل للخريجين مشيرا أن نجاح العمل النقابي قائم علي إحساس الفرد بالمسؤولية اتجاه تخصصه, وذلك لتحسين كل ظروف الحياة من خلال مشاركته البناءة في مجالات عدة تخدم الإسلام والوطن .

وأكد منصور على أن العمل المؤسساتي يعتمد علي النقابيين الذين يشاركون في رسم الحياة السياسية وإمكانية تغيرها أو قيادتها, وأن لكل عضو نقابي حقوق وواجبات , ومن الواجب أن يكون فاعلا ومنتميا بصدق داخل العمل الذي يوجد به وذلك بالمشاركة والرأي والمشورة والعطاء والعمل .

وفي نهاية الورشة عبر الحضور عن إعجابهم في هذه الورشة ورغبتهم في المزيد من هذه اللقاءات التي تهدف لتطوير العمل النقابي الناجح .