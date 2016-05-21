رونالدو من المترو إلى أهم علامة تجارية رياضية

تصاعدت قيمة العلامة التجارية الخاصة بالنجم البرتغالي «كريستيانو رونالدو» في السوق العالمي لأكثر من 14 مليون يورو وهي النسبة الأعلى في السوق الرياضي للاعبين لعام 2015 بحسب مجلة فوربس المتخصصة.

بعض الناس لم يتوقعوا أبدًا وصول ذلك اللاعب الهش “جسمانيًا” والأناني “فنيًا” لكل هذا المجد ولكل هذه الشهرة، لا سيما بعد اخفاقه في بداياته مع مانشستر يونايتد، وفشله في التتويج بكأس أمم أوروبا على ملعب لشبونة عام 2004 أمام اليونان.

المعاناة النفسية التي عاشها رونالدو كانت سبيله ودافعه الرئيسي نحو تحقيق إنجازات تاريخية غير مسبوقة في شتى المجالات التي اقتحمها.

رونالدو نجح في التتويج بلقب أفضل لاعب في العالم ثلاث مرات في غضون ست سنوات فقط، وهو ما عجز عنه أساطير أمثال «أوزيبيو وريو كوشتا ولويس فيجو»، بحسب ما ذكر موقع كورة.

وركز النجم البرتغالي في الفترة الأخيرة على تصميم الأزياء التي تحمل علامته التجارية، ليتحول من كونه أحد الوجوه الإعلانية لملابس الـ «آرماني» الشهيرة إلى مُنشيء جديد لملابس خاصة به.

ولم يترك رونالدو وسيلة واحدة لإيصال علامته التجارية لأكبر فئة ممكنة من الشباب والمراهقين، فبعد الملابس والأحذية، قرر مؤخرًا إطلاق عطره الخاص «CR7» وهي نفس الفكرة التي سبقه لها لاعب ريال مدريد في الفترة من 2003 إلى 2007، الإنجليزي ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا أدمز.

وعلم جول في نهاية العام الماضي بأن «رونالدو» أعطى إشارة البدء في مشروع سلسلة فنادق خاصة به في مدينتي أجادير ومراكش، ولهذا السبب تعددت رحلاته إلى المغرب خلال الشهور القليلة الماضية.

وستظهر فنادق لرونالدو في مدن مثل «ماديرا ولشبونة ونيويورك ومدريد» خلال السنوات القليلة الماضية، لتعزيز إمبراطوريته ولمساعدته على رفع دخله السنوي ليصبح الأعلى والأغلى في تاريخ الرياضة وليس كرة القدم فحسب.

هذا كان جزء أو فصل بسيط من فصول التميز التجاري لعلامة رونالدو الخاصة في السوق، وفي الشهور القادمة ستظهر المزيد والمزيد من التفاصيل الأخرى مع كل نجاح تحققه منتجات رونالدو المختلفة.