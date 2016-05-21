جماهير غفيرة تُشيع جثماني الشهيدين مصالحة ورداد بالضفة

شيعت جماهير غفيرة في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة جثماني الشهيد عبد الرحمن محمود رداد (17 عاما) في بلدة الزاوية غرب سلفيت، والشهيد ‫‏بشار محمد عبد القادر مصالحة (22 عاما) في بلدة حجة شرق قلقيلية، بعد احتجازهما لأكثر من 72 يوما.

وكانت طواقم مركز إسعاف وطوارئ قلقيلية استلمت جثماني الشهيدين، عند حاجز (109) العسكري، المقام على أراضي المواطنين، شرقي، حيث تم نقل الشهيد مصالحة إلى مستشفى درويش نزال في المدينة، فيما نقل الشهيد رداد إلى مستشفى سلفيت الحكومي.

وكان الشهيدان، رداد ومصالحة، قد استشهدا في الثامن من شهر آذار/ مارس الماضي، عقب تنفيذهما عمليتين منفردتين، إذ نفذ الأول عملية طعن مستوطنة « بتيح تكفا » في مدينة القدس المحتلة، في حين نفذ الثاني عملية طعن في نفس اليوم في مدينة يافا في الداخل الفلسطيني المحتل، قتل خلالها سائحا أميركياً، وأصاب عشرة آخرين.

وأجلت قوات الاحتلال أكثر من مرة تسليم جثماني الشهيدين رداد ومصالحة، آخرها كان قبل أسبوع.