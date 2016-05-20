السيد « نصرالله » يهدد اسرائيل برد قاس اذا امتدت يدها على أي من مجاهدي حزب الله

قال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله موجها حديثه للإسرائيليين " إذا امتدت أيديكم على أحد من مجاهدينا سنرد بصورة مباشرة وقاسية وخارج مزارع شبعا".

وأضاف السيد نصر الله في كلمة له في حفل تأبين الشهيد مصطفى بدر الدين، إن حزب الله لم يتراجع عن الرد على أي جريمة "إسرائيلية"، وأنه بعد عملية الرد على عملية القنيطرة كان يستعد ويتهيأ لخوض الحرب إذا ما وقعت وقام بإخلاء مواقعه العسكرية واستعد لها، وكذلك بعد الرد على اغتيال الشهيد سمير القنطار.

وأكد نصر الله أن حزب الله مقاومة لم تعد تعتمد على شخص وهي في حال تطور كمي ونوعي، ونحن ليس لدينا قائد واحد بل لدينا جيل من القادة.

وأوضح أن تاريخ حزب الله لا يقول اننا نجبن او نخاف عندما نظن ان "الاسرائيلي" هو الذي قتلنا، وان حزب الله انتقل من قوة محلية إلى قوة اقليمية بالفعل الميداني المبني على البنية الجهادية.

وتحدث السيد نصر الله عن السيرة الذاتية للشهيد مصطفى بدر الدين ( ذو الفقار ) خلال عمله الجهاد في الحزب منذ اللحظات الأولى للعمل العسكري.