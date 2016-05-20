نيمار يدرس 3 عروض تحسباً لتعثر المفاوضات مع برشلونة

ذكرت تقارير إخبارية أن البرازيلي نيمار مهاجم برشلونة تلقى عروضاً من ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد يقوم بدراستها.

وأفاد موقع (جلوبو سبورتي) البرازيلي نقلا عن مصادر مقربة من نيمار بأن أفضل عرض بين الثلاثة هو الخاص بباريس سان جيرمان نظرا لقيمته المادية، فالنادي الباريسي ينوي أن يقدم لمهاجم برشلونة نفس راتب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي يرحل عن الفريق بنهاية الموسم.

ورغم أن والد نيمار ينفي تلقي ابنه لعروض، فإن وسائل الإعلام البرازيلية تؤكد الأمر، وتشير إلى أن ريال مدريد ومانشستر يونايتد يرغبان أيضاً في خدمات اللاعب.

ومع ذلك، تشير جميع اللأمور إلى أن نيمار سيجدد عقده مع برشلونة في أقرب وقت ممكن، كما أنه من المتوقع أن يتم الإعلان رسمياً عن الاتفاق على تجديد العقد الأسبوع المقبل بعد نهائي كأس ملك إسبانيا أمام إشبيلية، على أن يوقّع اللاعب العقد عقب انتهاء مشاركته مع منتخب البرازيل في دورة الألعاب الأوليمبية بريو دي جانيرو.

وتشير (جلوبو سبورتي) إلى أن نيمار يدرس العروض المقدمة له ليكون أمامه خيارات أخرى إذا لم تؤت المفاوضات مع النادي الكتالوني بثمارها.

وتؤكد الصحيفة أن برشلونة عرض على نيمار تجديد عقده حتى 2022 وليس 2021 كما ذكرت وسائل إعلام أخرى من قبل، مشيرة إلى أن المهاجم البرازيلي سعيد في البارسا وينوي البقاء لكنه أيضا يتمنى أن تبذل الإدارة المزيد من الجهد لتحقق رغباته.

وفي جميع الأحوال يرتبط نيمار بعقد مع برشلونة يستمر حتى 2018 ويضم شرطا جزائيا قيمته 190 مليون يورو، وهو المبلغ الذي سيصل إلى 220 مليون إذا تم تجديد العقد.