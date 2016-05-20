لاعب كمال أجسام يتحول لـ« وحش » بسبب المنشطات

تحول لاعب كمال أجسام أمريكي يمارس رياضته المفضلة في رفع الأثقال إلى وحش، ولكن باستخدام المنشطات، التي برأية تجعل الرياضة غنية وممتعة، موضحًا أنه يتناول المنشطات منذ 27 عامًا.

استخدم « ريتش بيانا »البالغ من العمر 45 عاما، المنشطات عندما كان يبلغ 18 عاما، مشيرًا إلى أنه بجانب المنشطات والعمل الشاق في صالة الألعاب الرياضية والنظام الغذائي يمكنك أن ترى نفسك وحشا.

وفاز اللاعب الأمريكي في مسابقة كمال الأجسام في لوس أنجلوس عام 2003، وفي سكرامنتو عام 2009، وحقق الكثير من الإنجازات، حيث تزوج من سارة بيانا التي تساعده على ممارسة رياضته المفضلة.





















