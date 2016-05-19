هنية يتفقد مرضى مجمع الشفاء الطبي

تفقد د. إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، مرضى مجمع الشفاء الطبي حيث كان في استقباله د. مدحت عباس مدير عام مجمع الشفاء الطبي ود. حسن اللوح المدير الطبي للمجمع ود. أيمن السحباني رئيس قسم الاستقبال والعلاقات العامة وأ. زهير نوفل مدير دائرة التمريض .

حيث قام هنية بعمل جولة تفقدية للمرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية في قسم عناية جراحة القلب وقسم عناية الشرايين التاجية

هذا وقد أشاد هنية بعمل الطواقم الطبية العاملة في المجمع وأثنى على جميع الجهود التي تبذل من أجل راحة المريض وتقديم أفضل خدمة صحية للمرضى رغم ما يعانيه القطاع الصحي من أزمات بسبب الحصار .

بدوره تحدث د. اللوح عن أهمية وأهم الخدمات التي يقدمها مجمع الشفاء الطبي للمرضى من أجل التخفيف عنهم والتي تمثلت بتقديم خدمات نوعية لمرضي قطاع غزة المحاصر بإجراء عمليات جراحة القلب المفتوح و عمليات القسطرة القلبية إضافة إلي جراحات نوعية مميزة في جميع أقسام الجراحات التخصصية الأخرى .

وخلال الجولة استمع سيادته إلي كلمات الشكر والثناء من قبل المرضي والمواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بمستوي الخدمة الطبية المتميزة التي يتلقوا في مجمع الشفاء الطبي.