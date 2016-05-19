ظاهرة كونية نادرة !

يشهد العالم نهاية شهر ايار(مايو) الحالي ظاهرة فلكية فريدة من نوعها حيث يمكن مشاهدة المريخ في أقل بعد له عن الأرض للمرة الأولى منذ 11 عاما.

وبحسب المختصة بشؤون الفلك وعضو الجمعية الفلكية الاردنية دلال اللالا، فانه و تحديدا في الثلث الاخير من هذا الشهر سيبدو المريخ الملقب بالكوكب الأحمر (ألهة الحرب) بعد اقترابه النادر من الأرض، أكبر حجما وأكثر إشراقا في المساء، مشيرة الى انه سيظهر بأبهى مظهر، وسيكون لامعا جدا في السماء بعد الغروب ويكون لمعانه الظاهري -75ر2.

وبينت اللالا ان التقابل هو ظاهرة فلكية تحدث حينما يشرق الكوكب تماما مع غروب الشمس ويغرب مع شروقها، ويكون في اعلي ارتفاع له في منتصف الليل (اي أن الكرة الارضية ستقع بين الشمس وبين كوكب المريخ).

وقالت ان ظاهرة التقابل تحدث كل 780 يوما تقريبا (يكون المريخ والارض والشمس على استقامة واحدة)، منوهة الى ان ذلك لا يعني ان بكل تقابل سيكون الكوكب باقرب نقطة له من الارض، موضحة ان التقابل القادم سيكون في عام 2018.

وبينت ان كوكب المريخ سيكون على بعد 75 مليون كم من الارض ،ويكون ذلك في 22 ايار(مايو) الحالي تحديدا.

واوضحت ان ابعد نقطة لكوكب المريخ عن الارض يطلق عليها نقطة الاوج وتكون بعيدة عن الارض حوالي 102 مليون كم.

ويعادل قطر كوكب المريخ نحو نصف كوكب الارض وسنته تعادل 686 يوما ارضيا، ويوم المريخ يعادل 24 ساعة و37 دقيقة تقريبا.