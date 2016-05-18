تحذير هام: 5 أطعمة تتحول إلى سم عند إعادة تسخينها

الكثير من الناس يحتفظون ببقايا الطعام ويقوم بإعادة تسخينه مرة أخرى لكي يقومون بتناوله، وهم لا يدركون خطورة تسخين بعض الأطعمة، والتي قد تتحول إلىسموم بعد تسخينها وتشكل خطر كبير علي جسم وصحة الإنسان، ويتأثر بها الأطفال بشكل كبير بسبب قلة مناعتهم في سن صغير.

ونقدم لكم الأطعمة التي تفقد فوائدها وتتحول إلى سموم وتضر الجسم لكي تتجنب الأمهات تسخينها، ويمكن تناولها باردة دون تسخين، وذلك وفقا للدراسات الطبية التي تم إجراءها على هذه الأطعمة.

5 أطعمة يمنع إعادة تسخينها مرة أخرى:

البطاطا: في حالة قيامك بتسخين البطاطا ينتج عنه انتاج بكتريا خطيرة تضر الجسم.

البيض: في حالة قيامك بتسخين البيض سواء مقلي أو مسلوق يضر بالجهاز الهضمي لجسم الإنسان.

الأرز: في حالة تسخين الأرز مرة أخرى ينتج عنه تسمم يسبب الأسهال والتقيؤ بسبب نمو الجراثيم.

المشروم: في حالة تسخين المشروم يتكون مواد ضارة على جسم الأطفال بشكل كبير ويؤدي إلى تلف المشروم.

السبانخ: تتحول إلى مادة مسرطنة بعد التسخين بسبب وجود نترات داخل السبانخ.