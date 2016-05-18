الجهاد تنظم وقفة لإحياء ذكرى النكبة برفح

نظمت حركة الجهاد الإسلامي وقفة لاحياء ذكرى النكبة 68 على مفترق ميدان الشهداء وسط بمدينة رفح جنوب القطاع, بحضور عدد من قادة وكوادر الحركة في رفح وعدد من الوجهاء والمخاتير والمواطنين .

واكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي احمد المدلل: « أنه ومنذ ثمانية وستون عاماً والفلسطيني يحمل الحلم والهم والمفتاح وعينه تنظر إلى أرضه هناك، وبالرغم من مرور السنوات فان الفلسطيني لا ينسى أرضه حتى وإن عاش في الشتات ».

وأضاف: « استخدم العدو الصهيوني كل أدوات القتل والدمار والحرب، ولم تنكسر إرادة الفلسطيني ولم يستطع أن يمحوا ذاكرته ».

وأكمل قائلاً: « ذهبت مقولة أن الكبار يموتون والأطفال ينسون أدراج الرياح وأثبتت فشلها، فإن مات الكبار وهم يحملون مفتاح العودة والحلم للعودة إلى فلسطين فإنهم قد ورثوا هذا الحق إلى الصغار أبنائهم وأحفادهم, لذلك نرى الصغار اليوم يحملون البندقية والمفتاح ويحملون هم العودة إلى فلسطين .

وتابع قائلاً: »لم تكن الجيوش المهزومة تمتلك العقيدة أو الانتماء للإسلام أو للأرض، فيما كانت العصابات الصهيونية المجرمة تحمل عقيدة مزيفة وتتجمع على أرض فلسطين « .

وبين خلال حديثه »أن هذا العدو لا يعرف احترام الاتفاقيات أو المعاهدات والمواثيق، لكنه يتقن فهم لغة القوة التي أبدعت فيها المقاومة بـ الضفة وغزة في مواجهة هذا الجيش المدجج بكل الأسلحة واستطاعت مقاومة غزة بسراياها وقسامها وكتائبها ومجاهديها أن يدحروا بني صهيون عن غزة « .

واختتم القيادي المدلل كلمته قائلاً: »إذا أردنا أن نحرر فلسطين يجب علينا أن نلتزم بالمقاومة والوحدة كخيار أوحد ووحيد، ومن ثم تحتضن المقاومة شعبها وتدافع عنه وتحمل همّه« .

من جهته تحدث الشيخ شادي جبر قائلاً: »تمر هذه الأيام ذكرى النكبة على أبناء شعبنا وهي ذكرى أليمة ولكن نعمل على أحيائها وتنظيم الوقفات والاحتجاجات ليبقى هذا الجرح النازف منذ عام 1948م حياً ولنرش الملح عليه كي يشعر الجميع بحجم المأساة والألم الذي يعيشه الفلسطيني في كل مكان في الوطن والشتات« .

وأكد الشيخ شادي أن » خيار المقاومة والمقاومة فقط هو الوحيد والكفيل بإرجاع حقوق الشعوب ولنا في حركات التحرر في العالم مثال، وأن على الجميع أن يقف عند مسئولياته ولنعمل جميعا صفا واحداً من أجل الهدف الذي لا يختلف عليه اثنين وهو تحرير أرض فلسطين المباركة« .

وأشاد الشيخ جبر بحضور الشعب الفلسطيني في الشتات والمنافي قائلاً: » نعلم أنكم تذوقون الأمرين البعد عن الوطن والتهجير القسري من جديد بفعل الدمار الذي يجتاح الوطن العربي، فإننا نوجه لكم أبناء شعبنا في الشتات كل التحية والعرفان على صمودكم وثباتكم ولن نخذلكم بإذن الله-تعالى- وإننا على موعد قريب مع النصر والتمكين".





































