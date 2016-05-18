هيلارى كلينتون تفوز فى الانتخابات التمهيدية بولاية كنتاكى

حققت هيلارى كلينتون المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأمريكية فوزا فى الانتخابات التمهيدية بولاية كنتاكى بينما حقق منافسها الديمقراطى الفوز فى ولاية أوريجون فى مؤشر جديد على مدى انقسام الحزب فى السباق على بطاقة الترشح لانتخابات نوفمبر.

وهزمت كلينتون ساندرز بفارق ضئيل فى ولاية كنتاكى لتحقق فوزا غير متوقع. وتفوق ساندرز عليها فى ولاية أوريجون بعدما لعب على نقاط قوته.

وفى ولاية كنتاكى سيقتسم المرشحان على الأرجح المندوبين وعددهم 55 مندوبا. وفى ولاية أوريجون سيتفوق ساندرز على كلينتون بقليل من المندوبين البالغ عددهم 61 مندوبا. ويعنى تقدم كلينتون فى عدد المندوبين أنها ستكون على الأرجح فى نهاية المطاف مرشحة الحزب لكنها لا تزال بحاجة إلى ما يربو على 100 مندوب لتحقيق العدد المطلوب للفوز ببطاقة الترشح.

وستشهد الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطى فترة هدوء لمدة أسبوعين مع إجراء آخر منافسات رئيسية بما فى ذلك فى ولاية كاليفورنيا فى السابع من يونيو.

وتريد كلينتون التى قضت اليومين الماضيين فى حملة ولاية كنتاكى أن تنتهى من الانتخابات التمهيدية وأن تحول انتباهها إلى الانتخابات العامة التى تجرى فى الثامن من نوفمبر والمرشح الجمهورى المحتمل دونالد ترامب.

وبدأ ترامب فى تنظيم حملته للانتخابات العامة. ووقع يوم الثلاثاء اتفاقا مشتركا لجمع تبرعات مع اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.