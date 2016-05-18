أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

دخل أربعة أسرى من الضفة الغربية المحتلة اليوم 18 من مايو أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، وهم:

الأسير شادي فؤاد عطية قرعان (33 عامًا) من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن 25 عامًا، قضى منهم تسعة أعوام داخل سجون الاحتلال بعد أن اعتقل عام 2007.

والأسير صالح عمر أحمد زهران (35 عامًا) من رام الله المحكوم بالسجن 20 عامًا، قضى منهم 13 عامًا داخل السجون الصهيونية بعد أن اعتقل عام 2003.

ومن مدينة قلقيلية/ الأسير خالد أيمن خالد أبو هنية (22 عامًا) المحكوم بالسجن 12 عامًا، قضى منهم خمسة أعوام بعد أن اعتقل عام 2011.

والأسير إيهاب مهنا أسعد مشعل (20 عامًا) المحكوم بالسجن ثمانية أعوام قضى منهم خمسة أعوام بعد أن اعتقل عام 2011.