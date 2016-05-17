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7 خطوات لإنقاذ الهاتف بعد سقوطه في الماء

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:47 - 17 مايو 2016
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كثيرا ما تتعرض الهواتف للسقوط في الماء أو أي سوائل أخرى، وقد لا يعرف الكثيرون كيفية التصرف في مثل هذه الحالات.

ينصح بعض المتخصصين بإتباع عدة إرشادات قبل الذهاب لمركز الصيانة وهى:

1- قم بإطفاء الجهاز فورا بعد سقوطه في الماء أو أي سائل آخر.

2- انزع البطارية إن كانت قابلة للإزالة وربما هذه الخطوة لا تصلح حاليا مع أغلب الأجهزة مثل الآيفون وغيره لكنها مهمة لباقي الأجهزة.

3- افتح جميع المنافذ مثل درج شريحة Sim، وكذلك درج بطاقات الذاكرة الخارجية إن كانت منفصلة.

4- احذر من شحن جهازك خلال هذه الفترة.

5- تجنب من استخدام مجفف الشعر حتى ولو كان على الوضع البارد، فإذا كان الجهاز جسما واحدا مثل الآيفون فالهواء القوى سيزيد من إدخال الماء إلى الجهاز.

6- تجنب وضع الجهاز في جو حار.

7- وضع الجهاز في الأرز أو حبيبات سيليكا، حيث يمكن للأرز امتصاص الرطوبة داخل الجهاز، ولكن قد لا يكون حلا نافعا بدرجة كبيرة، وسيكون الأفضل الاعتماد على حبيبات سيليكا التي تأتى مع الأحذية خاصة، وهى بدورها تقوم بامتصاص الرطوبة بشكل قوى، وقيام بغمر الجهاز فيها سيساعد على تخفيف الأضرار بدرجة كبيرة.

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