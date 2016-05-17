نقل الاسير المضرب فؤاد عاصي لمشفى برزيلاي

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال، نقلت الأسير المضرب عن الطعام فؤاد رباح عاصي (30 عاما) من زنازين العزل الانفرادي في سجن عسقلان، الى مستشفى برزلاي « الإسرائيلي ».

وقالت الهيئة، أن الإدارة تتعمد نقل الأسير عاصي المضرب عن الطعام منذ 45 يوما ضد اعتقاله الإداري، لكسر إضرابه حيث نقل الى العديد من السجون وأقسام العزل، وقد تدهور وضعه الصحي بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية.

واعتقلت قوات الاحتلال عاصي بتاريخ 8/أيلول/2015 ثم حولته للاعتقال الاداري، ليعلن بتاريخ 5/نيسان إضرابا مفتوحا عن الطعام.

والأسير عاصي من بيت لقيا قضاء رام الله هو الشقيق التوأم للشهيد محمد عاصي الذي اغتالته قوات الاحتلال داخل مغارة قرب كفر نعمة في تشرين أول/2013، وهو متزوج وأمضى سابقا خمس سنوات في سجون الاحتلال خلال ثلاث اعتقالات