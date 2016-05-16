نتنياهو ويعلون يمنحان الجيش حرية التعبير بالهيئات الملائمة

اتفق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب موشيه يعلون على منح قيادة الجيش حرية التعبير في الهيئات الملائمة.

وأكد نتنياهو مساء الاثنين، تسوية الأمور بينه وبين يعلون خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة القدس المحتلة.

وقال إنه « لا اعتراض على أن الجيش الإسرائيلي يخضع لأمرة المستوى السياسي في إسرائيل » حسب الإذاعة العامة الإسرائيلية.

ويذكر أن نتنياهو قد استدعى يعلون لتوضيح تصريحاته التي دعا فيها قادة الجيش للتحدث في كل ما يريدونه حتى ولو كانت أقوالهم لا تتماشى مع مواقف القيادة العسكرية أو المستوى السياسي.