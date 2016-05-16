ارتفاع جديد على عملة الدولار الأمريكي مقابل الشيكل

استمر الدولار الامريكي في الارتفاع مقابل الشيكل خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بعد التصحيح من أدنى مستوياته، حين وصل التداول لمستويات 3.76 خلال الأسابيع الماضية.

وفي هذا المجال، قال المحلل المالي وأستاذ الاقتصاد في جامعة الإسراء، أمين فايق أبو عيشة، لـ« وكالة فلسطين اليوم »: ان الدولار سيضيف تعافيا اخر الى القيمة الفعلية وربما يصل لمستويات تداول في المدي 3.82 و3.83 خلال الساعات القادمة.

وعند السؤال عن سبب هذا التحسن، أرجعه في المدي القصير لعاملين، الأول وهو إنتهاء فترة الأعياد الصهيونية، وبدء عمليات الإغلاق لعملة الشيكل مقابل الدولار الأمريكي من مراكز بيع سابقاً لمراكز شراء حالياً للدولار .

أما العامل الثاني، فهو فشل زوج اليورو دولار في البناء الفوقي عند مستويات 1.15 خلال الأسبوع الماضي، وإغلاق التداول عند مستويات 1.13 خلال نهاية الأسبوع الماضي .

وتابع أبو عيشة القول، أنه ينصح بالشراء للدولار بين المدي 3.80/3.81 خلال الساعات القادمة، وتوقع تداولاً للدولار الأمريكي في سوق غزة خلال اليومين القادمين، بالمدي 3.82/3.83 علي الأقل خلال الأيام القادمة .