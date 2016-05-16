ارتفاع متواصل لأسعار الذهب

تواصل أسعار الذهب ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني وتماسك الدولار مقابل اليورو والين.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1277.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:44 بتوقيت غرينتش.

وارتفع سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم يونيو 0.5 بالمئة إلى 1279.5 دولار للأوقية.

وخسر المعدن 1.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وهي أكبر خسارة من نوعها منذ الأسبوع المنتهي في 25 مارس.

وصعد المعدن الأصفر 20 بالمئة منذ بداية 2016 بعد صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة وغيرها قلصت التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركة في الأجل القريب.