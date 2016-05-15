نيسان الماضي الأشد حرارة منذ 130 عاما

قالت وكالة الفضاء الأميركية « ناسا »، إن شهر نيسان الماضي كان الأشد حرارة على الإطلاق، منذ بدء تسجيل درجات الحرارة عالمياً قبل 130 عاماً.

وبينت « ناسا » أن شهر نيسان المنصرم، كان الشهر السادس على التوالي الذي يسجل ارتفاعاً أكثر من 1%عن سجلات درجات الحرارة التي سجلت بين عامي 1951 و1980.

وأوضح خبير الأرصاد الجوية إريك هولثاوس لموقع « إندبندنت »، أن الأشهر الـ12 الماضية كسرت جميع الأرقام المسجلة لدرجات الحرارة.

وأضاف أن الزيادة في درجات الحرارة، التي سجلها الخبراء حول العالم، تعني أنه خلال العام الماضي، ارتفعت درجات الحرارة بنسبة تصل إلى 25%، من معدل الارتفاع الكلي الذي سجل منذ عام 1880.

وأعرب الخبير عن قلقه من النتائج التي ستخلفها درجات الحرارة المرتفعة على البيئة، داعياً إلى ضرورة المحافظة بشكل أكبر على البيئة، ومواجهة الاحتباس الحراري.