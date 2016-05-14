الزهّار: المقاومة لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلة بغزة

قال الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة « حماس »، إن المقاومة الفلسطينية لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلة في قطاع غزة.

واعتبر الزهار في حديث متلفز مساء اليوم السبت، أن المقاومة حسمت بشكل قاطع فرض معادلة جديدة من شأنها أن تعيد دخول آليات الاحتلال ودباباته إلى غزة، مضيفا: « نحن لا نريد حربا مع اسرائيل، لكن إن فُرضت علينا فسندافع عن أنفسنا ».

وتابع أن المقاومة باتت أكثر قربا من تحقيق أهدافها، وأن غزة بحاجة إلى تعزيز « أسلحتها وأدواتها »، محذرا بعض القوى « التي صدأت بندقيتها »، من خطورة الانزلاق في أتون المشروع السياسي للسلطة، واستنهاض قواها من جديد.

وبيّن أن هناك أطرافا دولية تريد جرّ حماس الى مربع الاعتراف بـ(إسرائيل) وحل الدولتين، « وهذا امر لن نقبل به ».

وفيما يتعلق بتطورات المصالحة، اتهم الزهار حركة فتح بالتخلي عن تنفيذ ما تم التفاهم عليه في الدوحة، ورفضت كل المقترحات المتعلقة بها، معتبراً أن السلطة تسعى لتضييق الخناق على غزة، وأنها تصدّر « مواقف مكذوبة للشارع الفلسطيني في غزة من باب كيّ الوعي؛ تمهيدا لنكبة جديدة ضد غزة ».

وبشأن انتفاضة القدس، أكد الزهار أنها تسير في خطى ثابتة، وأنها تملك أدوات أكثر فعالية في المرحلة المقبلة.