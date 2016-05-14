6 خصائص علاجية لا تعرفها عن البصل

اعتمد القدماء على مداواة أمراضهم وآلامهم بالمواد الطبيعية المتوفرة لديهم، حيث لم تُعرف الأدوية حينئذ، ورغم ذلك كانوا يتمتعون بصحة جيدة ومناعة قوية لمحاربة الأمراض.

أما في عصرنا الحديث، فنحن نذهب للطبيب فور شعورنا بأي ألم أو أي أعراض مرضية. وتناول الأدوية، خاصة المسكنات، أصبح جزءا من عاداتنا اليومية.

وبحسب تقرير نشره موقع « بولد سكاي » المعني بالصحة، فإن الفواكه والخضراوات والأعشاب والتوابل المتوفرة في منازلنا جميعاً، تحتوي على كنز من الأدوية الشافية من كثير من الأمراض والآلام، ولننتق مثلاً البصل كجزء من ذلك الكنز.

فلا يخلو أي مطبخ من البصل، حيث إنه يدخل في معظم الأطعمة التي نتناولها بصفة يومية، ولكن هل أنت على علم بالفوائد الصحية والخصائص الدوائية للبصل؟

تعرف معنا على 6 فوائد دوائية غالباً لم تكن تعرفها عن البصل، وهي:

1 - إن عصير البصل يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، ولديه القدرة على مداواة الحروق الجلدية البسيطة. فيمكنك استخدام شريحة سميكة من البصل الطازج وفركها على الجلد المحروق، لتخفف من ألم الحرق وتساعد في مداواته سريعاً.

2 - عصير البصل أيضاً لديه القدرة على تخفيف الألم الناتج عن لدغات الحشرات، وذلك بفرك شريحة من البصل الطازج على المنطقة المصابة من الجلد.

3 - البصل أيضاً يعالج الندبات التي تظهر في القدمين، والتي تعرف بـ« مسمار القدم »، عن طريق فرك المناطق المصابة في القدم بشرائح البصل، وستلاحظ اختفاءها تدريجياً.

4 - البصل يخفف من حرارة الجسم المرتفعة. فإذا كنت تعاني من الحمى، يمكنك وضع بعض شرائح البصل في جوربك قبل الذهاب للنوم، بحيث يلامس البصل أسفل القدم جيداً، فهذا يساعد في خفض درجة حرارة الجسم المرتفعة، ويمتص السموم من القدم.

5 - إذا كنت تعاني من الغثيان، فإن دواءك يكمن في تناول ملعقتين من عصير البصل، فهو يساعد في إيقاف القيء وتخفيف الشعور بالغثيان.

6 - إذا كنت تعاني من بطء نمو الشعر، فيمكنك استخدام عصير البصل لتدليك فروة الرأس بصفة منتظمة يومياً وتركه لفترة قبل الغسيل بالشامبو، فالبصل يحفز بصيلات الشعر، ويعزز من نمو الشعر بشكل سريع.