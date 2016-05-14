إنريكي يخطط لمفاجأة برشلونة في نهاية الموسم

يصارع نادي برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، لتحقيق لقبين من أجل إنهاء الموسم بشكل مميز، وتتبقى لرجال لويس إنريكي مبارتين ومنهما قد يتوج بلقبين حيث سيواجه غرناطة على ملعب « لوس كارمينيس » في الجولة الأخيرة من الليجا ومن ثم سيواجه إشبيلية في نهائي كأس الملك.

ويبدو أنه على الرغم من إمكانية تحقيق النادي الكتالوني للقبين إلا أن مستقبل المدرب لويس إنريكي مع الفريق يثير شكوك عديدة، إذ خرجت في الأسابيع الأخيرة أنباء كثيرة بشأن استياء من طرف اللاعبين حول أساليب المدرب، إذ أن الفريق تراجع مستواه بشكل مخيف في الأشهر الأخيرة.

ووفقاً لما ذكره الصحفي الإسباني ميجيل سيرانو فإن لويس إنريكي يخطط لتقديم استقالته في حالة تحقيق الثنائية الدوري الإسباني وكأس الملك، ولا يبدو أن انريكي مرتاح في الفريق خصوصا أن علاقته مع بعض اللاعبين متوترة.

وأكد الصحفي الإسباني أنه على الرغم من أن هذا القرار قد يفاجئ العديد إلا أن طابع لويس إنريكي يجعله واردا، خاصة أن علاقته مع ليو ميسي ونيمار هي السبب في ذلك ويرى إنريكي أن مغادرة الفريق مع تحقيق لقبين سيكون خروج من الباب الكبير.

ومن جهة أخرى، فإن لويس إنريكي مستاء من صحافة برشلونة، ويرى أن المعاملة التي يلتقاها من الصحف المقربة للبلوجرانا غير عادلة.

ومع مواجهته للصحافة الكتالونية وأبرز نجوم الفريق مثل ليو ميسي ونيمار دا سيلفا، فإن لويس إنريكي يفكر جدياً هذه الأيام في مستقبله واتخاذ قرار نهائي، وفي هذه اللحظة فهو يخطط لتقديم استقالته والحصول على استراحة لمدة عام في خطوة مشابهة للتي أقدم عليها بيب جوارديولا حينما ترك برشلونة في عام 2012.