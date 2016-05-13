إيران: الظروف غير مهيأة ليؤدي الإيرانيون الحج

صرح وزير الثقافة الإيراني علي جنتي الخميس أن « الظروف غير مهيأة » ليؤدي الإيرانيون الحج إلى مكة المكرمة نهاية الصيف، متهماً السعوديين « بالتخريب ».

وقال جنتي في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الإيرانية الرسمية إن « الظروف غير مهيأة وفات الأوان الآن ». وأضاف أن « التخريب جاء من السعوديين ».

وكانت جرت محادثات في نيسان/أبريل في السعودية بين السعوديين والإيرانيين لتحديد شروط الحج بعد عام على الصدمة التي أثارها مقتل حوالى 2300 شخص بينهم أكثر من 450 إيرانيا في تدافع كبير في الحج في ايلول/سبتمبر 2015. واتهمت طهران حينذاك الرياض بأنها « غير مؤهلة لتنظيم الحج ».

وقال جنتي إن « رئيس منظمة الحج عقد اربع جلسات مع وزير الحج السعودي وكان سلوكهم فاترا جدا وغير لائق ولم يوافقوا على مقترحاتنا بشان التأشيرة والنقل الجوي وتوفير أمن الحجاج ».

وأضاف ان « المسؤولين السعوديين لم يعدوا بمنح التأشيرة للحجاج الايرانيين ورأوا انه على الحجاج الايرانيين التوجه الى بلد ثالث للحصول على التأشيرة، ما يشير الى عدم توفر الظروف لأداء مناسك الحج ».