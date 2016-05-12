مقتل ضابط مصري برصاص قناص في العريش

قتل ضابط بالجيش المصري اليوم الخميس، برصاص قناص استهدف كمينا عسكريا يدعى « الماسورة » بمدينة رفح.

وقالت مصادر امنية مصرية ان الملازن اول وسام منصور محمد 24 عاما لقي مصرعه نتيجة اصابته بطلق ناري برقبته الى الى وفاته بالحال، وتم نقل جثمانه الي المستشفي العسكري بالعريش .

كما اصيب مجند من الجيش اليوم اثر محاوله فحص عبوة ناسفة مزروعة لقوات الجيش على جانب طريق رفح الدولي، حيث قام المسلحون بتفجيرها عن بعد بعد ان اقتربت قوة امنية منها، واصيب المجند بشظايا وتهتكات بالفخذين وتم نقله للعلاج الى المستشفى العسكري بالعريش .

وافاد مصدر امني مصري ان حوادث القنص تجري من خلال بندقية قناصة مزودة بكاتم صوت من مسافة بعيدة مما يصعب على القوات تحديد مصدر اطلاق النار او سماعه وقد تعددت في الاونة الاخيرة حوادث قنص الجنود والضباط برفح والشيخ زويد.