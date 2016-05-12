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امرأة في السبعينات من العمر تنجب مولودها الأول

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 05:35 - 12 مايو 2016
المراة السبعينية تحمل مولودها بجانب زوجها المراة السبعينية تحمل مولودها بجانب زوجها
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أنجبت عجوز هندية الشهر الماضي طفلها الأول في حياتها وذلك بعد خضوعها للتخصيب الصناعي في واحد من المختبرات المتخصصة في هاريانا شمال الهند.

وعانت الزوجة الهندية وزوجها طيلة 46 عاما من مشكلة عدم الإنجاب، فضلا عن ازدراء الجيران لهما حيث يعيشان في بلد غالبا ما يعتبر العقم فيه لعنة ربانية.

ورغم أن العجوز وضعت فلذة كبدها الأولى في الـ70 من عمرها ولزوج يكبرها بعامين، إلا أن الوليد يتمتع بصحة جيدة وبلغ من الوزن كيلوغرامين اثنين حين وضعته أمه.

وولد الطفل أرمان في الـ19 من أبريل/نيسان، في حالة لم تكن الأولى من نوعها في الهند، حيث أنجبت عجوز من ولاية أوتار براديش في الـ72 من عمرها  توأما سليما سنة 2008، بعد تلقيح صناعي ناجح.

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